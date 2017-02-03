「獎勵生育」失策 科技業大老闆輸了1元官司

2017-02-03 11:23

〔記者項程鎮／台北報導〕聯電榮譽副董事長宣明智以信託方式將6600萬股聯電股票贈送給子女，自稱為了獎勵生育，並依法繳納贈與稅，事後國稅局認定他沒將股利申報為贈與額是避稅手段，要求補稅1953萬元，宣反告國賠，要求國稅局道歉並求償1元，最高法院維持高等法院見解，認定國稅局未違法，判宣敗訴確定。

宣明智97年5月間把股票贈與子女，自稱是為了獎勵生育，也依法繳納贈與稅767萬元，但國稅局認為他為了逃稅，才未把即將分配的股利算進贈與稅內，宣認為國稅局侵害他的名譽權並讓他損失1953萬元稅金及信託費30萬元，要求國稅局賠償1元並公開在網站上致歉。

高院認定，宣明智補稅一案已經最高行政法院判決確定，國稅局的說法是行使訴訟權的合理範圍，判國稅局免賠，宣上訴後，遭最高法院駁回。