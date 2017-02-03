馬自達汽車服務處開工就起火 險燒毀多輛新車

2017-02-03 11:11

〔記者陳薏云／台北報導〕今凌晨2時許，新北市中和區中正路上的「馬自達」汽車服務處冒出陣陣濃煙，鄰近保全看到立刻報警，警消趕抵後布水線且將鐵門鋸開入內搶救，所幸火勢並未延燒，也未波及廠內新車，起火原因仍待調查。

警消表示，凌晨2時22分接獲報案，出動多台車輛到場救災，火勢迅速撲滅並未延燒，且下班時間，所以無人員受困傷亡，內部停放的車輛未受到影響。警消初步研判，起火點位於一樓夾層處辦公室，燃燒面積約5坪，確切起火原因仍待釐清。