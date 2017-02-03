張淑晶惡行又一樁 借10萬賴帳 法院判還

2017-02-03 11:20

〔記者溫于德／台北報導〕惡房東張淑晶告輸啦！張女遭被害人指控為告其兄張男，開口借款10萬元，但事後卻未還款、挨告求償。法院審理後認為，雖張女辯稱被害人單據「非我所簽、也不是借據」，但被害人提供的電話錄音提到「借款」二字，以及單據上張女與被害人簽名並非偽簽，法官確信張女確實開口借款，判她須給付借款10萬，全案仍可上訴。

張淑晶遭控，民國103年5月26日為控告其兄，向被害人借款10萬；張女當天即收到款項，雙方並約定一年還清。豈知時隔一年，被害人不僅未收到還款，張女更否認該筆款項為借款，且當時所簽單據亦非借據，反指是「被害人借款的還款」，堅持不還。

台北地院開庭時，被害人提出借款當天通話錄音，內容顯示，張淑晶確實向被害人借款，且明確表示用途為控告其兄所需。另，被害人雖答應借錢，但要求張女出具收據或借據，並載明曾收受或尚未償還的各項金額；張女起初雖反對，但之後答應簽立，順利取走10萬元。

另一方面，法院也根據借據上張淑晶與被害人的簽名，認為無論在字形、勾勒、轉折，及整體簽名的筆劃、佈局、運轉方式與組織方式等情況幾近相似，認定確為雙方所簽立；加上張女出庭時曾說，「如果對方可提出匯款單，應該就是我有向原告借款」，法官相信張女開口借款，因此判還。