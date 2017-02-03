張淑晶惡行又一樁 借10萬賴帳 法院判還
2017-02-03 11:20
〔記者溫于德／台北報導〕惡房東張淑晶告輸啦！張女遭被害人指控為告其兄張男，開口借款10萬元，但事後卻未還款、挨告求償。法院審理後認為，雖張女辯稱被害人單據「非我所簽、也不是借據」，但被害人提供的電話錄音提到「借款」二字，以及單據上張女與被害人簽名並非偽簽，法官確信張女確實開口借款，判她須給付借款10萬，全案仍可上訴。
張淑晶遭控，民國103年5月26日為控告其兄，向被害人借款10萬；張女當天即收到款項，雙方並約定一年還清。豈知時隔一年，被害人不僅未收到還款，張女更否認該筆款項為借款，且當時所簽單據亦非借據，反指是「被害人借款的還款」，堅持不還。
台北地院開庭時，被害人提出借款當天通話錄音，內容顯示，張淑晶確實向被害人借款，且明確表示用途為控告其兄所需。另，被害人雖答應借錢，但要求張女出具收據或借據，並載明曾收受或尚未償還的各項金額；張女起初雖反對，但之後答應簽立，順利取走10萬元。
另一方面，法院也根據借據上張淑晶與被害人的簽名，認為無論在字形、勾勒、轉折，及整體簽名的筆劃、佈局、運轉方式與組織方式等情況幾近相似，認定確為雙方所簽立；加上張女出庭時曾說，「如果對方可提出匯款單，應該就是我有向原告借款」，法官相信張女開口借款，因此判還。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 陳立宏抗癌2年 結束化療續復健
- 為了帶兒返鄉過年 黃美珍搶黃牛票
- 熱火燒出9連勝 球員參不透
- 勇士拚冠軍 歐布萊恩成奇兵？
- 宏碁轉型奏效 陳俊聖今年接董座
- 有做事民調才會下滑 柯文哲：我有信心連任
- 為薩德鋪路 美防長先訪韓
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- 濁水溪變清「有大事要發生」？ 專家這麼看…
- 避談入閣 林聰賢推文創、生醫
- 社論》抽籤看國運？
- 謠傳張忠謀重傷…呂秋遠提「10大臉書發文禁忌」
- 政院團拜 林奏延未出席引發揣測
- 花燈造型遭諷「邪神林默娘」 簡余晏：下午重繪
- 台幣「雞」情演出 狂升2.59角
- 郭冠英案違正義 錢林慧君促銓敘部上訴
- 自由廣場》只准拆神社 不准去蔣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lai can skip New Taipei: ex-legislator
- 追隨川普？ 科威特將禁5穆斯林國人民入境
- 超級盃6日開打 「愛國者」看俏
- 川普新政擬擴大 危及ＬＧＢＴ權益
- 中職》岩隈曾投無安打比賽 兄弟一軍投教與有榮焉
- 數位經濟競爭 公平會研擬規範
- 台北燈節嘉賓World Order 將不與熊讚同台演出
- 等候就業報告 美股幾乎收平盤
- 川普又嘴砲 嗆墨批澳轟前朝
- 黨員喊廢黨魁選舉連署 洪秀柱研擬技術性解決
- 三立熱鬧開工團拜 狂撒1600個紅包
- 嘉市垃圾清運 3月起改週收5天
- 1888尺鞭炮排財字 熱鬧開工
- NBA》天兵麥基惡作劇 送隊友無厘頭大禮 （影音）
- 公益變賣票 中國樂團遭美集體拒簽！
- 伊凡卡攜女 出席中國使館春酒
- 影片遭侵權？《空姐忙什麼》槓上粉專
- 反制川普禁令 伊朗將停用美元
- 李鍾碩包裝時尚 鮮明都會風
- NBA》技術挑戰賽名單公布 禁區4長人挑戰後衛
- 中國6歲女童路邊小便 遭巴士輾壓身亡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：張淑晶惡行又一樁 借10萬賴帳 法院判還
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分