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開工第1天被偷 零錢盒被他整碗端去！

2017-02-03  10:59

〔記者陳薏云／新北報導〕昨為開工第一天，新北市永和區1家糕餅店在整理店面時，被1名年約30歲紅衣男子盯上，趁隙溜進店內將櫃檯上的零錢盒偷走，店家還沒開工大吉就損失近千元，大嘆真的是太過分！

店家事後將監視器PO網，發現1名身穿紅帽T、牛仔褲的男子，在行竊前就在店門口觀望，等老闆到2樓準備東西時，立刻跑進店內，順手拿了櫃檯上的零錢盒就離開，隨後在安樂路上找了垃圾堆放區，將空零錢盒丟棄，警方目前已採集相關指紋，正在積極緝拿嫌犯到案。

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  • 男子頭戴帽T，再糕餅店外張望，準備行竊。（記者陳薏云翻攝）

    男子頭戴帽T，再糕餅店外張望，準備行竊。（記者陳薏云翻攝）

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