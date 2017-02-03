撞死騎士竟誣賴他闖紅燈 監視器曝光引網友怒吼
2017-02-03 10:04
〔即時新聞／綜合報導〕桃園八德前天晚上發生死亡車禍，1輛轎車與1台機車相撞後造成騎士死亡，有網友在「爆料公社」臉書社團發文指出，死者是他表妹的爺爺，被轎車駕駛誣陷是爺爺闖紅燈才會造成車禍，但監視器曝光卻顯示轎車駕駛才是闖紅燈的人，這段影片讓網友們紛紛怒吼，認為駕駛根本是在逃避責任。
從該名網友PO出的監視器影片可以看到，當時機車綠燈直行，沒想到右手邊突然駛來一輛闖紅燈的轎車，機車和騎士整個被撞飛。發文的網友表示，這個開車的駕駛完全沒煞車，還誣賴是表妹的爺爺闖紅燈，所以他認為這不能用過失殺人法辦並交保，應該算是蓄意殺人。
影片一PO出後，立即湧進大量網友的聲援，許多人氣到要駕駛趕快出來面對，還有人說這種行為根本就是故意殺人，而且犯行惡劣，竟然自己闖紅燈還怪罪到死者身上，期盼司法能還給死者一個公道。
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