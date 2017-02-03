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男凌晨駕車連還撞後翻覆 警疑駕駛不當肇禍

2017-02-03  09:32

〔記者劉慶侯／台北報導〕一名25歲吳姓男子，今日凌晨駕車沿台北市濱江街由西往東方向行駛，經過濱江街3號前時，莫名失控打滑，右前車頭撞擊路邊停車格內兩部轎車後，往左側翻車。

警消據報將吳男救出，現場酒測並未發現有酒駕清況，這場車禍造成他左手骨折、多處挫傷，所幸送醫後並無大礙。

警方初步研判，疑是吳男駕駛操作不當肇禍，但確實原因仍待進一步釐清中。

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  • 吳男駕駛的轎車疑因操控不當，連撞路旁兩台停車格內車輛後翻覆。（記者劉慶侯翻攝）

    吳男駕駛的轎車疑因操控不當，連撞路旁兩台停車格內車輛後翻覆。（記者劉慶侯翻攝）

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