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北投疑有連續縱火案 消防隊員疲於奔命

2017-02-03  08:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市北投區從今日凌晨3時開始，就陸陸續續發生雜物堆起火的事故，消防隊在2小時內就接獲5起通報，因此懷疑是有人蓄意縱火。

綜合媒體報導，北投消防單位首先是接獲北投區尊賢街的報案，而離尊賢街不遠的吉利街在差不多時間也傳出火災，緊接著承德路七段立農公園天橋、自強街，西安街都出現路邊雜物起火的事故。

由於5起火災發生的時間和地點太相近，北投消防隊認為有可能是連環縱火，幸好5處火災都已被撲滅，目前正調閱各現場附近的監視器，以進一步釐清案情。

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  • 北投消防隊今日凌晨3時開始的短短2小時內，接獲5起火災通報。（圖擷自Google）

    北投消防隊今日凌晨3時開始的短短2小時內，接獲5起火災通報。（圖擷自Google）

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