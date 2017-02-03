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嘉市開春首件火警 透早燒4戶

2017-02-03  08:04

〔記者陳璟民／嘉市報導〕金雞年開春不過7天，嘉義市今天清早傳出第一件火警。

市消防局7點9分獲報中興路638號失火，迅即動員灌救，消防人員到場見鄰近4戶二層樓頂的加蓋鐵皮屋遭祝融，初步了解無人員受困傷亡。

受災機車行女住戶與年幼兒女倉皇逃生，其子還拎著書包，女住戶受訪表示，疑似632號頂樓空間電線走火釀災。

消防人員初步觀察火舌往638號延燒，黑煙竄天，經第一大隊及德安、湖內、第一、東區等分隊人車搶救，火勢於7點27分控制，49分撲滅，起火原因待查。

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  • 嘉義市今天清早傳出火警，共4戶二層樓頂的加蓋鐵皮屋遭祝融。（記者陳璟民攝）

    嘉義市今天清早傳出火警，共4戶二層樓頂的加蓋鐵皮屋遭祝融。（記者陳璟民攝）

  • 嘉義市今天清早傳出火警，共4戶二層樓頂的加蓋鐵皮屋遭祝融。（記者陳璟民攝）

    嘉義市今天清早傳出火警，共4戶二層樓頂的加蓋鐵皮屋遭祝融。（記者陳璟民攝）

  • 嘉義市今天清早傳出火警，共4戶二層樓頂的加蓋鐵皮屋遭祝融。（記者陳璟民攝）

    嘉義市今天清早傳出火警，共4戶二層樓頂的加蓋鐵皮屋遭祝融。（記者陳璟民攝）

  • 嘉義市消防局7點9分獲報中興路638號失火，消防人員到場見鄰近4戶二層樓頂的加蓋鐵皮屋遭祝融，初步了解無人員受困傷亡。（圖由嘉市消防局提供）

    嘉義市消防局7點9分獲報中興路638號失火，消防人員到場見鄰近4戶二層樓頂的加蓋鐵皮屋遭祝融，初步了解無人員受困傷亡。（圖由嘉市消防局提供）

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