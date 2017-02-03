北聯幫老大 驚傳猝死家中
2017-02-03 00:30
［記者陳恩惠／台北報導］北聯幫老大陳成宗，昨天下午被家人發現臉色發黑，毫無知覺昏倒北市中和街住處的臥房床上，送醫急救後仍不治，得年47歲；檢警勘驗現場，沒有發現任何打鬥和外力入侵的跡象，由於陳數月前曾出過嚴重車禍，卻自行療傷未就診，不知是否舊疾引發，且近日氣溫驟降所致，至於真正死因，仍待進一步釐清。
警方昨晚調查時，擔心黑幫可能會有所衝突，高度警戒，不過僅有陳的部分小弟，前往警局關心，未談論接班事宜，但警憂慮幫主競爭引發新生代的血腥鬥爭，將嚴密監控動向。
台北市消防局119勤務中心，昨天下午4時30分據報，位於北市中和街民宅，1名壯年男子側身趴臥在床上，不明原因臉色發黑，石牌分隊的高級救護員馳往，發現男子身體雖然微溫，但已無呼吸心跳，緊急施行CPR救援，然後送醫救治，院方急救半小時後，在傍晚5時餘宣告不治。
警方調查，綽號「檳榔宗」的陳成宗，是北聯幫副幫主，實則是北聯幫主事者，但為人相當低調，從未浮上檯面上，過去橫行台北市士林、北投區，專挑工地勒索保護費，還成立開發公司，以合法掩護非法，還因此遭新北市三重警方提報就逮。
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