| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

北聯幫老大 驚傳猝死家中

2017-02-03  00:30

［記者陳恩惠／台北報導］北聯幫老大陳成宗，昨天下午被家人發現臉色發黑，毫無知覺昏倒北市中和街住處的臥房床上，送醫急救後仍不治，得年47歲；檢警勘驗現場，沒有發現任何打鬥和外力入侵的跡象，由於陳數月前曾出過嚴重車禍，卻自行療傷未就診，不知是否舊疾引發，且近日氣溫驟降所致，至於真正死因，仍待進一步釐清。

警方昨晚調查時，擔心黑幫可能會有所衝突，高度警戒，不過僅有陳的部分小弟，前往警局關心，未談論接班事宜，但警憂慮幫主競爭引發新生代的血腥鬥爭，將嚴密監控動向。

台北市消防局119勤務中心，昨天下午4時30分據報，位於北市中和街民宅，1名壯年男子側身趴臥在床上，不明原因臉色發黑，石牌分隊的高級救護員馳往，發現男子身體雖然微溫，但已無呼吸心跳，緊急施行CPR救援，然後送醫救治，院方急救半小時後，在傍晚5時餘宣告不治。

警方調查，綽號「檳榔宗」的陳成宗，是北聯幫副幫主，實則是北聯幫主事者，但為人相當低調，從未浮上檯面上，過去橫行台北市士林、北投區，專挑工地勒索保護費，還成立開發公司，以合法掩護非法，還因此遭新北市三重警方提報就逮。

廣告
  • 北聯幫老大陳成宗（綽號檳榔宗，以白外套遮臉者），昨天驚傳猝死家中，送醫不治，圖為陳成宗先前因案被捕的畫面。（記者陳恩惠翻攝）

    北聯幫老大陳成宗（綽號檳榔宗，以白外套遮臉者），昨天驚傳猝死家中，送醫不治，圖為陳成宗先前因案被捕的畫面。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北聯幫 檳榔宗 陳成宗 黑道
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：北聯幫老大 驚傳猝死家中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.