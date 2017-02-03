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獨家》失憶18年 城市隱形人罹癌盼找回身分

2017-02-03  00:04

〔記者王駿杰／新竹報導〕51歲古姓女子921大地震那年忽然失憶，18年來沒有身分，也想不起自己是誰，她不曾繳稅、沒有收入，宛如城市隱形人，生活仰賴陳姓同居人照顧，農曆年前卻被診斷罹癌，兩人無法負擔醫藥費，古女的狀況又每下愈況，走投無路下只好報警求助，盼能找回身分。

新竹市府社會處指出，1月25日中午，古女神色痛苦與陳男在社工陪同下走進警局求助，古女說，18年前正逢921大地震，她忽然失去記憶，回過神只見自己站在路邊，身上沒錢沒證件，只好四處流浪，以公園、街道為家，常飢餓難耐。

古女在失憶隔年認識陳男，兩人互相取暖，給予心靈上支持，陳男用工作賺來的薪資在新竹市租屋，兩人同居多年，卻在農曆年前接獲罹癌噩耗。

陳男告訴警方，他和古女同居17年，她完全想不起自己是誰，就這樣長年沒有身分，古女近期感到身體不適，自費就醫後竟發現罹癌，由於她沒有健保卡，陳男又無法負擔龐大化療支出，只能眼睜睜看著古女的健康狀況每下愈況，無法可想之下才與社會處聯繫，在社工陪同下向警方報案。

警方聽到古女18年來沒有身分，直覺「怎麼可能會有這種事！」但調閱戶政資料、921大地震期間失蹤人口、比對指紋、臉部辨識都「查無此人」。

警方推測，根據古女說詞，她失憶時僅30多歲，若為失蹤人口，長相歷經18年風霜恐有改變，此外，即便古女失蹤時親屬將她提報失蹤人口，也超過法定7年協尋期，恐被除戶。

社會處指出，針對古女這樣身分不明的個案，在就醫上社會處可協助就醫，但要視就醫動機，相關治療須要醫生評估，醫療費用的部分可透過急難救助等機制協助，目前已有專員固定關心古女。

社會處說，古女無法正確描述自己的姓名，只確定她姓古，使社會處和警方在協尋上增加不少難度，她身材嬌小，長髮、長相清秀，體重約40至50公斤，身高約155至160公分，會說國語、客家話，年約50歲，自述老家住在中壢，希望藉由她的特徵，盼民眾出面認親，給予協助。

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  • 51歲古姓女子921大地震那年忽然失憶，18年來沒有身分，也想不起自己是誰。（記者王駿杰翻攝）

    51歲古姓女子921大地震那年忽然失憶，18年來沒有身分，也想不起自己是誰。（記者王駿杰翻攝）

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