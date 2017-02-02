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浙江文成民房坍塌 5人遇難

2017-02-02  23:28

〔中央社〕中國大陸浙江省溫州市文成縣今天上午發生一起4棟四層半民房坍塌事故，共有兩戶人家9人被埋。截至晚間8時左右，已知有5人遇難。

中新網今天報導，這起事故發生在溫州市文成縣百丈漈鎮外大會村上午8時左右；事件發生後，溫州市、文成縣啟動應急響應機制，展開救援工作。

另外，現場救援組織還對周邊民眾進行安全疏散，共轉移21間房屋內的58人。

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