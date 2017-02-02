「誰的汽車後視鏡被撞壞？」 良心男尋車欲賠償

2017-02-02 23:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今晚有詹姓網友在地方臉書社團PO文，急尋晚間行經南投縣草屯鎮市區的1部後視鏡被他撞壞的黑色轎車的車主，希望該車主能與他聯絡，他要負責賠償。該網友勇於認錯並主動要找「被害人」之行徑，網友們一片讚聲，稱他是「負責的男子漢」。

這名詹姓男網友，晚間在「草屯人」地方臉書社團PO文「尋車」，表示他因為要閃路邊的車，不慎撞到一部汽車的後視鏡，因為後方有車無法立即停下來，往前開了一小段才停下，但下車已找不到那部被撞到後視鏡的汽車，只好在會員多達4萬多人的臉書社團尋車，除致歉外，主要是要賠償該車後視鏡。

詹姓網友後來還調出行車記錄器拍下的影像，圈出可能被他撞到後視鏡的轎車，請車主能與他聯絡。

過去臉書社團PO文尋車，或是尋求有拍到某個路口的行車記錄影像，多數是自己或親友是受害者，罕見有人PO文自首還表明要賠償，因此很多網友按讚並留言稱讚他是負責男子漢，還有網友幽默地留言「看影像後，我保證它不是價值千萬以上的賓利車」。