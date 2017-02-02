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新北4中階警官異動 319槍擊案菁英升刑大隊長

林振瑞。（刑大提供）

2017-02-02  22:43

〔記者吳岳修／新北報導〕大年初六開工日，新北市警局發布六序列刑事人員異動命令，小幅度調整4名兩線三星中階警官職位，其中最受矚目的是曾偵辦319槍擊案的菁英警官林振瑞，此次奉派刑大偵二隊長，為新北市刑警注入新活力。

調動名單如下：
一、刑警大隊行政組組長鄭志忠，陞任警察局防治科專員。
二、刑警大隊專員黃清暉，調派刑大行政組組長。
三、三重分局偵查隊副隊長郭懷澤，調派刑大專員。
四、刑事警察局偵一大隊三隊副隊長林振瑞，調派新北市刑大偵二隊隊長。

據了解，319槍擊發生時，林振瑞當時在刑事局偵一隊一組擔任偵查員，他為了辦案，拋下已懷孕七月的妻子，全心全力南下辦案，林妻獨自一人在台北帶兩歲大的小孩，因為太過勞累，身體不堪負荷導致女兒早產，林振瑞半夜接到通知，高速公路上飛車趕回台北，所幸經過醫院搶救，女兒在醫院保溫箱中待了兩個多月才穩定，林員的認真盡責也在警界傳為佳話。

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  • 新北市刑大官方網頁。（擷自網路）

    新北市刑大官方網頁。（擷自網路）

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