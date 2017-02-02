恐怖前男友 打人、恐嚇又對前女友機車動手腳

2017-02-02 23:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣王姓男子，與朱姓前女友分手後，對朱女多次進行傷害、恐嚇、毀損犯行，被判刑確定後，心生不甘，竟然跑到朱女租屋處，破壞朱女機車的前剎車。所幸朱女騎機車出門後突然發現煞車失靈，趕緊到機車行求助，逃過一劫。法官依恐嚇危害安全罪判處王男6個月有期徒刑。

王男與朱女分手後，於104年1、2月間曾經毆打朱女、並且傳送文字之簡訊恐嚇朱女，分別被判刑應執行有期徒刑3個月，但王男卻不因此停手，同年4月18日又到朱女租屋處破壞機車椅墊，後來被判處拘役10日。

豈料王男變本加厲，於104年8月15日凌晨4時50分，又跑到朱女租屋處，鬆開朱女機車前輪固定剎車線長型螺絲，使前剎車搖臂鬆脫，造成前輪剎車失靈。

朱女當天上午11點騎機車出門後突然發現煞車失靈，當下大吃一驚，靠著僅存的後輪煞車，操控機車經過數個交岔路口後，總算平安抵達機車行向老闆求援，並報警處理。警方調閱監視器錄影畫面後發現王男行跡可疑。

王男雖坦承當時曾前往朱女租屋處，但辯稱發現朱女機車前輪長型螺絲「有點鬆鬆的，我就去摸螺絲，發現確實鬆掉了，我就轉動螺絲把它鎖緊，然後就離開了」，否認對前煞車動手腳．

不過，法官傳訊機車行老闆出庭作證，機車行老闆指出朱女機車都有定期保養，檢查發現前輪煞車搖臂螺絲整個鬆脫，被放到最後面，可以確定是人為造成。

法官也發現王男供詞前後不一，一下子說不記得碰機車，一會兒又說只是摸一下，出庭又說幫忙鎖緊，供詞明顯為卸責之詞，不足採信。