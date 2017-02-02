單親悲歌！母缺錢竟媒介女兒與外甥女夫嘿咻
2017-02-02 22:36
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名輕度智障的單親媽媽，獨自帶著兩名中度智障女兒在外生活，不料兩姊妹的表姊夫竟起了色心，先是在姊姊未滿14歲前與其發生性行為，去年姊妹母親更因缺錢花用，涉嫌媒介18歲的妹妹與外甥女夫性交易，每次收取1千元，新北地檢署今依與未滿14歲女子性交、強制性交等罪起訴這名惡劣的表姊夫。
起訴指出，97、98年間，表姊夫與妻子離婚後，趁著這名中度智障的姊姊至其新北板橋住處時，對當時僅13歲、對性懵懂無知的姊姊發生性行為，直至姊姊後離開家遭安置，向社工透露此段往事，此事才被揭露。
此外，去年1月至2月間，平日賣愛心抹布維生的姊妹母親，因缺錢花用，竟涉嫌搭公車帶著已滿18歲的妹妹，至表姊夫住處，然後再藉故外出買東西，放任表姊夫對其二女兒伸出狼爪，媒介二女兒與表姊夫發生性行為6次。
去年2月，表姊夫在公車站牌見到妹妹，竟強行把妹妹載回住處性侵過夜，翌日上午妹妹出門上學，因不知如何從表姊夫家搭公車到學校而遲到，經詢問，老師才驚知妹妹竟被性侵，連忙報警處理。
庭訊時，表姊夫否認與姊姊發生性行為，直到檢方打算將他送去測謊才認罪；與妹妹發生性行為部分，他則稱兩人是合意性交。而姊妹母親則承認，每次性行為後，外甥女夫就會給他1千元，她前後一共收了4、5千元，但否認媒介，表示對方因擔心她會責罵女兒，才會給她1千元做為補償。
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