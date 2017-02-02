板橋驚傳85歲老婦墜樓 命危送醫

2017-02-02 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋國光路，今晚間近9時傳出一名女子從3樓住處墜落，警消人員獲報趕抵，發現女子已無呼吸心跳，緊急將她送醫急救，目前仍在急救當中。

根據蘋果日報報導，1名85歲童姓婦人，今晚間近9時，突然從位於新北市板橋國光路的3樓住處墜樓，當場沒有了呼吸心跳，目前仍在急救當中。

樓下麵店老闆受訪時表示，童婦是住在3樓的房東，當時只聽到一聲巨響，後來即發現婦人墜地，排油煙管也被砸斷。