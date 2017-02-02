20年申訴無效！昔國軍中校淪街友
2017-02-02 22:10
〔即時新聞／綜合報導〕一名曾任國軍中校的黃姓民眾向週刊投訴，20年前因撞見高層收受廠商回扣、向教育部檢舉，沒想到竟反被連續記了9支小過、被拔除軍人資格，最後淪為街友，需要靠朋友幫助過日。
黃男：控訴高層收回扣，反被拔軍人資格
根據《鏡週刊》報導，68歲的黃姓民眾是陸軍官校41期畢業生，畢業後被分發到國防部統一通信指揮部工作，並在軍中服役12年，因表現好，最後被調派至教育部的教育廣播電台，管理七星山發射台。
黃男表示，當年到教育電台後，發現廣播器材有瑕疵，還有高層收受回扣情形，讓他憤而向教育部投訴，沒想到卻遭到多位電台高層刁難，甚至以不明理由被記過，最後丟了工作，雖然之後考到中正理工學院公費生，卻因檢舉貪瀆，軍費生資格及中校職務都被剝奪。
報導指出，這20年期間，黃男透過多種管道申訴、求助，但都以「證據不足」為由拒絕，申冤期間，他甚至在萬華區淪為街友，靠友人幫助度日，但他仍希望更多人知道他的故事、別重蹈覆轍，希望「這個國家所有部門、機關不要再有黑幕，我的官司也能早日沉冤得雪！」
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