你以為沒中的彩券 卻可以讓他賺進數十萬？！

網友在爆料公社上發文提醒民眾刮刮樂注意事項，吸引網友熱議。（擷取自爆料公社）

2017-02-02 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕別做冤大頭！許多人趁著過年期間買刮刮樂試手氣，有的人現買現刮，直接兌獎，就算沒刮中就直接留給店家回收，也有人選擇回家再刮；不過，一名網友在臉書社團爆料公社貼文表示，彩券行都會將客人們丟棄的彩券重新刮乾淨對獎，一年下來竟然多賺幾十萬元，貼文一出隨即引起網友熱議。

一名網友在爆料公社中貼文表示，他跟幾個在賣刮刮樂的友人聊天時，才發現，因為台灣的刮刮樂型式太多種，玩法五花八門，兌獎方式又不太一樣，常讓客人搞得霧煞煞或沒刮乾淨就把彩券丟回給賣彩券的人回收。

網友更透露，彩券商在打烊後會把所有客戶丟棄的彩券帶回家，ㄧ張張刮乾淨再兌獎。這樣一年他們可以多賺幾十萬。這幾十萬應該是花錢買彩券的人該得的，卻在不知情下入了別人口袋。要避免這種損失，最好的方法就是買了彩券帶回家慢慢刮，整張彩券都刮乾淨。這樣才能做了愛心也不會當冤大頭，別讓當百萬富翁的機會擦身而過。

貼文一出隨即吸引近9千人按讚及1000多人留言討論，有網友贊同表示「謝謝你，我買的都回家慢慢刮除乾淨再看清楚後才會丟棄」、「難怪之前才剛刮完，賣我彩券的人就在跟我要」，但也有網友持反對立場表示「買完可以要求店員刷到電腦給你看啊！」、「彩券行在嗶的時候有小螢幕可以看阿！」另有網友出面緩頰「只是個提醒，或許是少數店家會這樣做，沒必要爭論什麼。」