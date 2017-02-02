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他一天狂叩救護車8次 竟全因心情不爽快......

李男（右）一天叫8次救護車，全因心情不好。（記者鄭景議翻攝）

2017-02-02  21:25

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市人來人往的內湖路737巷中，上個月13日出現一輛救護車造成堵塞，民眾紛紛好奇是出了甚麼事，未料竟是一名男子，人明明很健康卻叫了救護車，叫了又不願上車，甚至連拒送單也不願簽，搞的警消人員無奈萬分；而更離譜的是，其實這已經是李男當天第8次叫救護車了，叫了那麼多次救護車的原因很簡單，全因李男他「心情不爽快」。

據了解，李男並非第一次這樣做，36歲無業的他，只要喝了酒，心情不好，就會以自己要自殺為由，打電話叫救護車過來，叫了後卻也不願送醫，這樣做已經有一小段時間，1月13日這天則最為誇張，一天之內就打了8通，讓警消人員疲於奔命，但是接到電話，卻又不敢不受理，十分無奈。

警方表示，李男的做法雖未傷人，但可以依消防法開罰新台幣3000至15000元，或是依社維法罰12000元，目前因為社維法的裁罰較為困難，尚未對李男開罰，以勸導為主，但若在這樣長久下去，不排除對李男開罰。

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  • 救護車造成內湖路737巷交通堵塞。（記者鄭景議翻攝）

    救護車造成內湖路737巷交通堵塞。（記者鄭景議翻攝）

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