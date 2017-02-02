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痴情單身漢險被按摩女詐財 警識破仙人跳

2017-02-02  21:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市年近50的范姓單身男子，到龍潭區一家護膚養生館消費結識32歲的陳姓按摩女，陳女謊稱沒有男友想要找結婚對象，純情的范男聽了心動，立即答應交往後，陳女先是騙說沒交通工具，還聯手周姓男友設下騙局，要求范男支付前男友（周男）分手費，幸好，今天凌晨他在龍潭區一家超商前六神無主閒逛時，巧遇龍潭警分局中興派出所副所長曹培翔及警員吳哲宇，經兩警關心戳破這件設局的「仙人跳」。

范男表示，自己老大不小、想娶個老婆好過年，先是購買了8萬多元的機車給陳女，連存款簿和證件都交給陳女，由於陳女表明想要和他結婚但又擔憂交往的前男友打破醋罈子騷擾兩人為由，已經支付周男6萬多元，周男仍不善罷甘休。

兩警聽完范男的情史直覺不單純，與范男討論邀約陳女和周男見面付款，且不動聲色喬裝是范男的友人，等兩人出現時表明身分戳破騙局。

這對情侶檔坦承兩人並未分手，被聯手設局詐騙的范男得知始末後傷心不已，堅持提告詐欺，全案由警方依法送辦。

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  • 痴情單身漢險被按摩女詐財，幸遭巡邏員警識破仙人跳。（記者李容萍翻攝）

    痴情單身漢險被按摩女詐財，幸遭巡邏員警識破仙人跳。（記者李容萍翻攝）

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