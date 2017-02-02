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收假日國3壅塞 南投段驚傳機車誤闖

2017-02-02  16:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕昨天大年初五收假日，國道湧現北返車潮，就有駕駛發現在國道3號南投段，北上方向有輛機車龜速行駛其間，幸好當時車多壅塞，車速不快才沒發生意外，但在國道上驚見機車，仍讓人捏把冷汗。

對此，國道警察今表示，當時確有接獲民眾反映在南投段有機車出沒，隨即調派巡邏警力了解，惟到場時已不見機車身影，研判已從最近的交流道下國道，所幸當時國道主線車速都不快，僅是虛驚一場。

警方說，機車闖入國道已經違反道路交通管理處罰條例，不得行駛高速公路等相關道路之規定，依法可處3000至6000元罰鍰，籲請用路人配合相關規定，以免發生危險。

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  • 國道三號南投段初五收假日北上車多壅塞，但卻傳出有機車誤闖引發虛驚。（記者劉濱銓攝）

    國道三號南投段初五收假日北上車多壅塞，但卻傳出有機車誤闖引發虛驚。（記者劉濱銓攝）

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