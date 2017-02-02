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蘭潭發現一浮屍 疑為60歲男子

2017-02-02  16:45

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市消防局3點28分接獲市警察局第二分局轉報，有民眾在蘭潭濟福宮附近，發現疑有一具浮屍仰漂，在潭中載浮載沉，蘭潭分隊出動1台救護車跟1台器材車，另派7人著防寒衣下水搜救，近3點50分在離岸邊約1公尺處，發現一男子遺體，將其打撈上岸，疑為年約60歲男子，腹部腫脹且已出現屍水，明顯死亡，死因跟死者身分，正由警方調查中。

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  • 蘭潭發現一具浮屍，市消防局蘭潭分隊員趕抵打撈。（記者王善嬿翻攝）

    蘭潭發現一具浮屍，市消防局蘭潭分隊員趕抵打撈。（記者王善嬿翻攝）

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