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蘆竹發現2走失老人 暖警伸援手

2017-02-02  16:46

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市蘆竹區昨天發生兩起失智老人走失案件，所幸員警及時發現通知家屬領回，其中，家住中壢區的83歲郭姓老婦，晚上9點在國道2號東向6.5公里大竹路段行走；此外，家住新竹縣的張姓老翁與家人到竹圍漁港遊玩卻走失，所幸警方在蘆竹區海山路附近發現張姓老翁，由於天氣轉冷，家屬對於警方及時伸出援手都很感激。

國道警察於昨天晚上9點接獲民眾報案，在桃園市蘆竹區國道2號東向6.5公里大竹路段有老婦在路肩行走，由於老婦衣著單薄，員警到場後立刻引導老婦坐上警車，研判老婦從大竹交流道上國道2號，走了將近2公里的路。

由於老婦只說住在中壢區信義國小附近，員警除提供熱食給老婦暖身，也將老婦帶到附近的中壢分局普仁派出所訪查，恰巧老婦的兒子已經到派出所報案，警方立即通知其兒子前來領回。

國道警察表示，在國道行走，依法罰款3000元到6000元，但失智、殘障者可憑身心障礙手冊撤銷罰單，這名老阿嬤有失智狀況，警方就沒有開出罰單。

此外，張姓老翁於過年期間和家人到竹圍漁港遊玩，由於逛街時走失，家人向大園分局竹圍派出所報案，蘆竹分局外社派出所員警昨天巡邏時，發現張姓老翁坐於路邊全身發抖，員警立刻將張姓老翁帶回派出所並提供熱食及暖暖包禦寒，由於張姓老翁無法表達姓名、住所，員警運用人臉辨識系統查出張姓老翁為失蹤人口，立刻通知其家人到派出所將老翁領回。

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  • 張姓老翁家人很感激警方找到老翁。（警方提供）

    張姓老翁家人很感激警方找到老翁。（警方提供）

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