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3童喊遍烘爐地尋手機失主 獲讚「今晚最美風景」

2017-02-02  17:01

〔記者徐聖倫／新北報導〕「有人手機不見了嗎？」昨日在新北市中和烘爐地鼎沸人聲中，出現稚嫩的童音這樣喊著，曾姓男子順著聲音找到這3名喊得聲嘶力竭的孩子，與陪在一旁的警員，興奮地說，「噢！小朋友謝謝你們，我真的找好久！」遺落手機的曾男忍不住大讚，「這是今晚最美風景。」

因過年期間烘爐地參拜人潮絡繹不絕，時常有人掉東西，中和警分局南勢派出所警員巡邏時，除協助維持秩序，同時幫民眾尋物也是任務之一。昨晚間，巡邏警員在烘爐地聽見3名孩子的叫喊聲，發現這3名孩子是在找尋手機失主，遂陪同加入找尋行列，沿途一一向遊客詢問。

孩子們與警方順利幫助曾某找到手機後，一旁民眾見了都感到滿滿窩心，直說「這些孩子給社會做了最好示範。」警方也認為，不只孩子們，就連大人們都應該學習這3名孩子正確態度，為「拾金不昧」4字做了最佳詮釋。

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  • 員警陪著左方撿到手機的3名孩子，找到手機的主人右方著黑衣的曾姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

    員警陪著左方撿到手機的3名孩子，找到手機的主人右方著黑衣的曾姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

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