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春節送暖！新莊警購暖被贈獨居婦

2017-02-02  15:53

〔記者曾健銘／新北報導〕新莊警分局新莊派出所警員林炯熙，日前巡邏行經新莊老街發現58歲吳姓婦人坐著輪椅上兜售口香糖，經詢問才得知吳婦獨自租屋在外，又罹患重度肢體障礙，不時地自掏腰包購買生活用品贈與。

適逢農曆春節，林員心中掛念孤苦無依的吳婦，今日又透過新北市社會局補助的「緊急採購民生物資經費」共1000元，購買一床溫暖的棉被，不足額部分還自掏腰包補足，還親自送到吳婦的住處，冷天送暖，讓吳婦不禁紅了眼眶頻頻致謝：「謝謝你！」

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  • 林員購買棉被贈與獨居婦人。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

    林員購買棉被贈與獨居婦人。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

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