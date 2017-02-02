| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

過年又見三寶 嚇死人！逆向下關渡橋

一輛小轎車逆向開下關渡橋。（擷取自影片）

2017-02-02  16:58

〔即時新聞／綜合報導〕連接新北市淡水、八里的關渡大橋，是當地民眾出入台北市區、淡水、八里及五股的重要交通樞紐，一名張姓網友日前從八里開車正要上關渡大橋，正沿著匝道行駛時，卻發現一輛小轎車逆向行駛，所幸雙方車速都不快，及時閃過，張姓網友事後將影片上傳到臉書社團爆料公社，網友看完影片直呼好嚇人！

一名張姓網友在爆料公社中貼文表示：「1/31晚上9點新北八里上關渡大橋，大過年的是要嚇死誰啊」，影片中只見張姓網友當時行駛在八里龍米路一段上，順著匝道準備要上關渡橋，卻發現前方一輛轎車突然從逆向行駛而來，所幸當時雙方車速都不快，張姓網友車頭急往右打閃過逆向車，驚呼：「是怎麼開的？」

影片上傳後隨即吸引網友討論，有網友表示「車主好淡定」、「大過年的吃三寶飯會不會太飽？」、「內褲都濕了...」但也有網友替逆向車解圍表示「應該是外縣市的人，台北的路真的好複雜，我第一次去台北時，也是常常開錯道，而且回頭還要繞很遠」

廣告
  • 一輛小轎車逆向開下關渡橋。（擷取自影片）

    一輛小轎車逆向開下關渡橋。（擷取自影片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三寶 爆料公社 關渡大橋 關渡橋
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：過年又見三寶 嚇死人！逆向下關渡橋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月2日‧星期四‧丁酉年正月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.