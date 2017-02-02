過年又見三寶 嚇死人！逆向下關渡橋

一輛小轎車逆向開下關渡橋。（擷取自影片）

2017-02-02 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕連接新北市淡水、八里的關渡大橋，是當地民眾出入台北市區、淡水、八里及五股的重要交通樞紐，一名張姓網友日前從八里開車正要上關渡大橋，正沿著匝道行駛時，卻發現一輛小轎車逆向行駛，所幸雙方車速都不快，及時閃過，張姓網友事後將影片上傳到臉書社團爆料公社，網友看完影片直呼好嚇人！

一名張姓網友在爆料公社中貼文表示：「1/31晚上9點新北八里上關渡大橋，大過年的是要嚇死誰啊」，影片中只見張姓網友當時行駛在八里龍米路一段上，順著匝道準備要上關渡橋，卻發現前方一輛轎車突然從逆向行駛而來，所幸當時雙方車速都不快，張姓網友車頭急往右打閃過逆向車，驚呼：「是怎麼開的？」

影片上傳後隨即吸引網友討論，有網友表示「車主好淡定」、「大過年的吃三寶飯會不會太飽？」、「內褲都濕了...」但也有網友替逆向車解圍表示「應該是外縣市的人，台北的路真的好複雜，我第一次去台北時，也是常常開錯道，而且回頭還要繞很遠」