人妻疑夫外遇偷拍觸法 業者賣設備判刑更重

2017-02-02 15:42

［記者黃捷／台北報導］陳姓女子懷疑丈夫外遇，向范姓監視器業者購買設備，偷偷安裝在疑似情婦家中，遭依妨害秘密罪判刑2個月；范男明知陳女要買來偷拍，卻仍將設備賣給她，觸犯圖利供給設備便利他人竊錄罪，遭判刑5個月，刑責比實際偷拍的陳女還重。

判決指出，陳女為取得丈夫外遇的證據，請范男將監視器偷偷裝在情婦住處窗外，朝情婦家中拍攝，但裝好沒多久就被發現，情婦氣得怒告陳女及范男妨害秘密。

檢警訊問時，2人皆坦承犯行，范男並供稱，他知道陳女要抓姦，除了收取1萬8000元的監視設備費用外，另收取1萬7000元，幫忙安裝及協助監看。

法官認為，陳女為取得外遇證據，不惜侵害他人隱私，范男為牟小利，提供設備給陳女偷拍，從中牟利，2人行為皆不可取，各判2個月、5個月徒刑，可易科罰金6萬、15萬元，沒收監視設備。