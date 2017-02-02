陽明山重機火燒車 騎士屁股險穿洞

陳姓男子騎大型重機欲上山走春，沒想到重車半途冒煙起火，所幸車主沒有受傷。（記者陳恩惠翻攝）

2017-02-02 15:14

［記者陳恩惠／台北報導］今天上午11時餘，台北市士林區至善路二段往陽明山方向的路上，有一輛大型重型機車突然起火燃燒；警方轉述陳姓車主說法，表示車輛騎乘到一半時，先覺得胯下的車體熱熱的，隨即發現車輛在冒煙，驚覺不對立刻減速，趕緊將車停靠路邊，沒想到車子竟起火燃燒。

台北市消防局今天中午11時50分接獲報案，指稱至善路衛理女中附近有火警，趕到現場時，發現這輛BMW大型重型機車的右側仍冒出熊熊烈焰，有好心民眾手持滅火器企圖撲滅，但機車的火勢仍不小，經消防隊拉水線噴灑才將火勢完全撲滅，所幸騎士的重車衣褲材質相當厚重，褲子臀部地方因與起火座墊接觸，導致部分磨損，屁股差點燒破洞，所幸人並沒有受傷，至於起火原因還有待火調人員調查。

士林警分局翠山派出所據報前往，發現重機幾乎半毀，所幸40餘歲的陳姓車主僅臀部與腿側的車褲，由於接觸起火車體，導致些許破損；警方轉述騎士的說法，當時他由市區的住處騎車，欲上陽明山走春，沒想到這部BMW大型重型車突然冒煙，然後起火。

據悉，陳姓車主看著燒成了半毀的重機，搖頭、扼腕不已，想修也難，只好請車行將車運回，看看是否將仍有用的零件拆下或變賣，讓自己的損失降到最低。