幫兒撿遙控船 父摔落湖搜救中

2017-02-02 14:56

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東警消人員今天下午2點接獲通報，1名男童與父親到麟洛公園玩遙控船，因遙控船掉到湖中，父親疑似在幫兒子撿回遙控船時，誤摔入湖中，警消人員獲報後緊急出動救援，至下午3點仍在搜救中。