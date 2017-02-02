試槍還錄影 「新莊陳雷」到案這樣說…
2017-02-02 14:59
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊21歲卓姓男子，昨日在臉書「黑色豪門企業」PO出一段在住家樓梯間試槍的影片，內文不僅標記時間與地點，影片中卓男一邊開槍射向堆放在樓梯間的紙箱，一邊還哼著陳雷的歌：「今日風真透！」被網友受封「新莊陳雷」的稱號，警方今日中午清查該區住戶後找到卓男，他到案時卻供稱道具槍是跟朋友借的，影片則是2個月前拍，一改囂張態度。
新莊警分局昨日執行網路巡察，發現有網友張貼試槍影片，據查案發地點位於新莊區昌明街的公寓內，轄區頭前派出所警員立即前往清查，今日中午找到拍影片的卓男。
偵訊時，卓男承認開槍，但供稱只是把道具槍，事後已歸還給朋友，而且影片是2個月前拍攝，為自己欣賞用，不知為何被PO上網，警方對其供詞持保留態度，訊後依妨害秩序罪嫌將卓男送辦，後續將約談卓男友人到案說明。
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