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美國狼PUB撿屍性侵 坐牢3年再驅逐出境

2017-02-02  14:36

〔記者項程鎮／台北報導〕美籍美語老師阿P到高雄夜店飲酒作樂，見阿美醉倒店內沙發上，竟趁機把她抱上計程車載到摩鐵性侵，阿美友人發現不對勁，報警逮獲阿P，最高法院依乘機性交罪，判處阿P有期徒刑3年2月，服刑期滿後再驅逐出境。

判決指出，前年10月2日晚間10點，阿P到高雄某夜店喝酒跳舞，搭訕阿美等台灣女子，阿P看到阿美醉倒在沙發上，拿出他住的摩鐵名片邀請阿美等人去房間休息遭拒，阿P趁阿美同行友人進舞池跳舞，竟抱起阿美搭車到摩鐵性侵。

庭訊時阿P承認犯行，律師代為求情希望判緩刑，高雄高分院認為阿P性侵女子，嚴重破壞台灣治安和善良風俗，不適合住在台灣，考量他已賠償30萬元並獲得阿美原諒，判處3年2月徒刑，但因刑期超過2年，不符緩刑規定，執行完畢後將驅逐出境，上訴後被最高法院駁回。

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  • 美籍老師涉性侵判刑 3年驅逐出境。（情境照）

    美籍老師涉性侵判刑 3年驅逐出境。（情境照）

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標題：美國狼PUB撿屍性侵 坐牢3年再驅逐出境


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