災！災！災！自殘又自焚 消防車救援還出車禍
2017-02-02 14:27
［記者楊政郡／台中報導］今天凌晨3時許，中市南區永和街發生住宅火災，82歲有憂鬱症老翁疑似自殘後（銳器刺傷腹部）後，又點燃床單，一旁80歲同居人阻擋不及也遭嗆傷，兩人已送醫急救中，而馳往救援的大誠消防分隊，一部消防車在英才路與五權路口意外擦撞一部自小客車，自小客駕駛因無照駕駛心虛逃逸，數分鐘後又返回現場，肇事責任釐清中。
清晨3時47分，消防局接獲住宅火警，所幸兩位老人成功救出，82歲劉姓老翁嗆傷、意識不清、到院醫生檢查腹部有穿刺傷；另名80歲老婦意識清楚、輕微嗆傷，她說看到同居人自己點燃床單，而劉老有憂鬱症，已經有多次自殘行徑，她半夜發現阻擋已來不及，為了把他拉出火場，兩人都嗆傷，目前兩人都在中國附醫急救中。
而4點時 ，一部大誠消防分隊消防車，獲報馳往永和街支援，竟在五權路與英才路口 ，擦撞一部白色小客車，但白色轎車沒有停車，竟逆向離開現場逃逸，不過幾分鐘後又回到事故地點 。
許姓（22歲）白色轎車駕駛說，他是綠燈，沒聽到消防車聲音，車子是朋友租的，因自己沒有駕照，一時心慌離開，但事後來想想還是要回到現場。警方表示消防車在執勤中，且有鳴笛，雖然白色轎車是綠燈可行，但仍要禮讓消防車，肇事責任釐清中。
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