強脫衣摸胸還露鳥 老翁500元誘女童嘿休判刑2年
2017-02-02 14:20
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名68歲的廖姓老翁，見11歲女童穿著國小體育服步行經過其板橋住處，竟起了色心，強拉女童回家，脫去女童上衣猥褻，還「露鳥」給女童看，並拿出500元誘惑女童與他發生性行為，女童拒絕後，廖翁氣得怒嗆「你不要就滾！」新北地院今依加重強制猥褻罪，判廖翁徒刑2年，可上訴。
去年4月，女童走路回學校拿功課，半路遇到廖姓老翁，廖翁問，「妳需不需要幫忙，我可以去妳家幫妳」，接著就拉著女童的手把她帶回自己家，然後把500元放在床邊的架子上，把女童推倒在床上，強行脫去女童上衣，一邊撫摸女童胸部及肚臍，一邊褪去自己的褲子裸露生殖器，問女童「妳要跟我那個，我才能給你500元」，女童拒絕後逃跑，事後女童告訴安親班同學與老師，「路上遇到怪叔叔露小弟弟」，剛差點被「那個」了，老師隨即告知女童母報警處理。
法院審理時，廖翁坦承把女童帶回住處房間，有拿出500元欲給女童，並露「小弟弟」給女童看，但否認猥褻女童。
法官認為，女童供詞前後一致，談及此事亦當庭啜泣，又女童不認識廖翁，家人與廖翁也沒有仇恨，無構陷動機，因此不採信廖翁辯詞，因廖翁犯後否認犯行，迄今又未與女童、女童母達成和解賠償，因此判他有期徒刑2年。
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