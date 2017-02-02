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新春就要面對這事！法務部長：司改最重要

法務部部長邱太三在新春團拜指出，即將召開的司法改革國是會議將是法務部最重要的工作。（記者項程鎮攝）

2017-02-02  13:56

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部上午舉行新春團拜，部長邱太三指出，政黨輪替後，人民對政府的要求會更高，即將召開的司法改革國是會議將是最重要的改革事項，民主發展和人權維護都是法務部責無旁貸的工作，他期許部內同仁繼續努力。

邱太三表示，社會正在巨變中，國家和社會在過去一年面臨新的挑戰，人民對於政府及公務人員的要求也變得較高，部內同仁雖然做得辛苦，但民眾仍有不少期待。

邱太三認為，法務部有責任維護民主發展和保障人權，主管的檢察業務、偵查能量、科技鑑定、防逃追錢、廉政、防貪和矯正等業務也都在努力提升中，他期許新的一年相關業務更精進；法務部新春團拜還邀請明道國小和木柵國中到場表演扯鈴及舞蹈。

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