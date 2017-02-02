春節撈一筆？ 警方直搗賭場 賭客裝病全遭逮

內埔分局深夜破獲賭場。（內埔分局提供）

2017-02-02 13:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕過年期間不少民眾會到投注站試手氣，但也有投機民眾就在住家開起賭場，昨天深夜屏東內埔分局再查獲1處賭場，現場12名男女賭客，看見警方到場後，全部起身說要「吃藥」，有的心臟病、有的糖尿病，警方圍堵帶回12人，並查扣賭金、賭具等證物。

警方表示，潘姓男子在萬巒鄉的住家開賭場，由其鄭姓女友當莊家，與賭客們玩「36仔」，警方到場時，賭客們驚慌失措，紛紛找藉口裝病，有的說要吃心臟病的藥，轉身就要離開，有的說自己糖尿病不舒服，還有拄著拐杖的阿伯說身體不舒服要回家休息，讓員警又好氣又好笑。

內埔分局今年春節期間共在轄區內查獲3處賭場，其中還有縣議員遭爆住家也開賭場，內埔警分局指出，春節期間法律無假期，警方積極偵辦違法賭場，除查扣現場相關證物，全案訊後也依賭博罪移送偵辦。