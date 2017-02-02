| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

春節撈一筆？ 警方直搗賭場 賭客裝病全遭逮

內埔分局深夜破獲賭場。（內埔分局提供）

2017-02-02  13:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕過年期間不少民眾會到投注站試手氣，但也有投機民眾就在住家開起賭場，昨天深夜屏東內埔分局再查獲1處賭場，現場12名男女賭客，看見警方到場後，全部起身說要「吃藥」，有的心臟病、有的糖尿病，警方圍堵帶回12人，並查扣賭金、賭具等證物。

警方表示，潘姓男子在萬巒鄉的住家開賭場，由其鄭姓女友當莊家，與賭客們玩「36仔」，警方到場時，賭客們驚慌失措，紛紛找藉口裝病，有的說要吃心臟病的藥，轉身就要離開，有的說自己糖尿病不舒服，還有拄著拐杖的阿伯說身體不舒服要回家休息，讓員警又好氣又好笑。

內埔分局今年春節期間共在轄區內查獲3處賭場，其中還有縣議員遭爆住家也開賭場，內埔警分局指出，春節期間法律無假期，警方積極偵辦違法賭場，除查扣現場相關證物，全案訊後也依賭博罪移送偵辦。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 春節 賭場 賭客
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：春節撈一筆？ 警方直搗賭場 賭客裝病全遭逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月2日‧星期四‧丁酉年正月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.