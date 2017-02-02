初六開工鬧祝融 北市餐廳竄火舌
2017-02-02 13:24
〔記者王冠仁／台北報導〕今天中午12點46分，台北市消防局接獲報案，指稱南海路上一間餐廳發生火警。 消防局派出人員到場搶救，發現起火點是在餐廳後方廚房，10分鐘內撲滅火勢。
消防局說，經搶救後無人受傷，目前正在調查起火原因。
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