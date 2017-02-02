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兄酒駕開上中央隔島 弟相挺扯謊也送辦

2017-02-02  13:10

〔記者洪定宏／高雄報導〕王姓男子昨天清晨酒後開車載弟弟，行經高雄市新興區五福二路，竟衝上中央分隔島卡住車輛；警方到場詢問，王男辯稱是弟弟開車，弟弟也堅稱是他開的，但公車行車紀錄器戳破這對兄弟謊言，實際為喝酒的哥哥開車。

新興分局今天發布訊息指出，昨天上午約7點，員警獲報到場時，駕駛與乘客已不在車內，經附近店家指證，開車的是穿白色衣服的王姓男子，而非穿黑衣的弟弟，經過酒測，25歲王男的酒精值為0.5毫克，21歲的弟弟為0，因此調閱公車行車紀錄器比對，確認開車的是哥哥，將他依公共危險罪嫌移送法辦，弟弟則依偽造文書罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 酒駕的王男自撞中央分隔島，連弟弟也被法辦。（記者洪定宏翻攝）

    酒駕的王男自撞中央分隔島，連弟弟也被法辦。（記者洪定宏翻攝）

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