左營怪男卡水溝險遭鼠咬 獲救迅速神隱

2017-02-02 12:54

［記者黃旭磊／高雄報導］左營區1名賈姓男子卡進寬不到30公分水溝內，險遭鼠咬，消防隊員用電鑽破壞水泥溝蓋才救出。

左營消防分隊今天表示，1日傍晚5點47分許，菜公路巷內傳出求救聲，民眾翻開水溝蓋，竟發現身高近170公分、50歲的賈姓男子，側身卡在水溝內，隊員用電鑽破壞水泥溝蓋、油壓剪剪鐵條，約半小時後將他救出，賈男身上有酒味，皮肉擦傷，被救出後僅低聲說，「從別條水溝爬過來的」，便快速離去。

鄰居說，水溝內曾傳出貓叫，也曾有老鼠鑽動，但居然有人實在很神奇。

左營消防分隊唐隊員表示，窄巷內兩邊有住家，賈男並未解釋為何躲在溝內。