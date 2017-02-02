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婦拿殺蟲劑噴鄰婦臉 辯：蚊蟲多 判無罪

2017-02-02  12:34

〔記者楊國文／台北報導〕鄰居間因細故爭吵，時有所聞。新北市2樓住戶邱姓婦人因和3樓住戶趙姓婦人因樓層間吵雜聲有素怨，被控前年深夜竟趁趙婦返家上樓時，突然開門拿出殺蟲劑朝她臉上噴灑，趙婦怒告邱婦以有毒性的殺蟲劑朝她口鼻噴灑1分鐘，已涉傷害罪，邱婦卻辯稱，10來都因「蚊蟲多」才噴灑殺蟲劑，高等法院認定並無傷害事證，今判無罪確定。

住3樓的趙婦指控，殺蟲劑功效是驅、滅蟲，本質是農藥，有含多種對人體有害物質，不應對人體直接噴灑，住2樓的邱婦卻因雙方對樓層間的吵雜聲有爭執，而在前年10月間深夜她自外返家行經其2樓住處外樓梯時，拿殺蟲劑朝她口鼻噴灑，造成她頭暈、舌頭刺痛，已涉傷害罪。

邱婦辯稱，因樓下有市場，蛟蟲很多，10年來，都是在深夜時將門打開一個小縫噴殺蟲劑，她以為當時住處外樓梯沒有人才會噴灑，不知道趙婦正從樓下上來，是直到警察局看監視器才知道趙婦有出門，監稱未涉傷害罪。

高等法院指出，經查看邱婦住處外監視錄影光碟，邱婦噴灑殺蟲劑8秒鐘，並非1分鐘之久，此外經過醫院檢查，並未驗出趙婦有任何外傷，且案發後趙婦並未再回門診追蹤檢查，綜合認定趙婦並未因邱婦噴灑殺蟲劑而遭受到任何傷害，今判邱婦無罪定讞。

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  • 新北市邱姓婦人被控拿殺蟲劑朝樓上鄰居趙婦噴灑，涉傷害罪，高等法院（如圖）認定證據不足，今判邱婦無罪定讞。（記者楊國文攝）

    新北市邱姓婦人被控拿殺蟲劑朝樓上鄰居趙婦噴灑，涉傷害罪，高等法院（如圖）認定證據不足，今判邱婦無罪定讞。（記者楊國文攝）

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