春節受困高山 1家5口開工日獲救
2017-02-02 12:15
春節期間來自新北市的一家五口攀登中央山脈南三段，卻有成員身體不適被直升機救下山。（記者劉濱銓翻攝）
〔記者劉濱銓／南投報導〕春節結束開工日，空勤直升機救援也順利開張！新北市48歲林姓男子、妻子及3名子女，春節前往中央山脈南三段登山，惟日前林男疑因消化道出血、黑便致身體不適向外求援，但昨直升機礙於天候無法起飛，直到今天天氣轉穩，才由直升機平安載送一家5口下山。
南投縣消防局指出，今天上午8點10分空勤直升機從台中起飛，約8點42分成功吊掛救起受困在信義鄉紅崖山附近的5人，之後於9點6分平安返抵竹山消訓中心，並送往竹山秀傳醫院治療，除林男還需進一步檢查診療外，其餘成員皆無大礙。
院方表示，男子到院時妻子在旁陪同，目前仍在院內接受檢查，身體狀況尚可，惟詳細情形仍待診斷結果出爐。
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