莽漢爭風吃醋 持西瓜刀挾女又襲警

2017-02-02 12:24

［記者楊政郡／台中報導］今（2）日清晨3時許，在台中市精武路、富榮街口，疑似兩男為一名張姓女子爭風吃醋，3人都已有幾分醉意，在精武路上邊談判邊亂踢商家鐵門，吵醒附近民眾，台中市警二分局育才所員警到場處理，黃男（34歲）竟向員警揮舞西瓜刀，又持刀挾持張女要離開，員警上前成功制伏，結束一場虛驚，依防礙公務及妨害自由移送法辦。

今天農曆初六開工日，中市街頭清晨就出現刀光劍影，凌晨3時30分許育才所獲報，指經武路接近富榮街口，有男女醉漢在亂踢鐵門，警方據報到場，發現計程車內有兩男一女高聲談話，要求他們下車受檢。

不料副駕駛座上黃男一下車，即手持西瓜刀一把朝員警揮舞，並大聲說「你們不要管」！不讓員警管事，員警要求他們拿出身分證受檢，黃男卻突然持西瓜刀挾持張女（33歲），企圖把張女帶離開現場，員警臨時在地方找到掃把一支、鐵棍一支，企圖敲掉他手中西瓜刀，後來趁機一擁而上將黃嫌逮捕。

據了解，張女、黃男與一群友人原在北屯某小吃店吃飯飲酒，席上黃男對張女頗有好感，頻頻示意，但張女似乎不感興趣，反而提早與林男一起離席。

黃男隨後跟著離開，回家持西瓜刀，又電話聯繫張女與其會合，3人就在精武路上談判，邊談判邊踢商家鐵門，才發生後來持刀揮舞及挾持張女事件。

警方制伏黃男後，依妨礙公務及妨害自由等罪移送法辦。

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