RoadFox賽車服不便宜 偷兒「識貨」行竊

2017-02-02 11:18

〔記者徐聖倫／新北報導〕重型機車玩家都知，連身賽車服要價不斐穿出門又很帥，但是透氣效果不佳，穿久往往都會留股「汗酸味」，但這種貼身衣物仍然有人要偷！昨天下午4時許，新北市中和區中正路就有不肖小偷，利用鐵門縫隙，將別人晾在1樓的連身賽車服自縫隙抽出後腳底抹油閃人，23歲馬姓失主說「這個也偷，太噁心了吧！」

警方調查，馬某身高約170公分，體重約70公斤，遭竊的連身服為重機周邊知名品牌「RoadFox」。而就馬某提供的監視器看來，小偷的身形與馬某相仿，而監視器也拍下小偷所騎乘的機車，看來也是改裝過的，不排除小偷也是機車玩家，看中該連身服動輒2至4萬不等的高價而起賊心。

據悉，馬某從事燈具買賣，是位業餘賽車手，在他的臉書上不時可以看到他參加比賽拿獎牌的照片。警方表示，目前已掌握竊嫌相關資料，現已鎖定目標，將擇期傳喚其到案說明。

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