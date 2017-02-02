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年初六開工 家具製造廠慘遭祝融之災

家具製造工廠被大火吞噬。（圖記者張聰秋翻攝）

2017-02-02  11:09

〔記者張聰秋／福興報導〕今天大年初六，多數商家、工廠擇今日吉時舉辦開工儀式，不料，彰化縣福興鄉一家家具製造工廠，今天上午卻發生祝融之災，逾30坪廠房與家具成品、半成品被大火燒得焦黑殘損，所幸無人受困，火勢在1個小時後被控制，起火原因和財務損失待釐清與估算。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁指出，這場火警發生得突然，消防局119勤務指揮中心接獲民眾報案後，馬上出動46名消防人員、21輛消防水車、救護車前往灌救，人員抵達時，見廠區陳列著木材成品和半成品等易然物，大火一發不可收拾，熊熊大火和濃煙不斷竄出，消防人員一邊用水柱從窗戶射水撲火，一邊用破壞器材破壞鐵捲門，還好工廠無人員受困火場，火勢很快被控制，未波及他處，消防人員持續在現場進行殘火處理中。

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  • 火警現場冒出大量濃煙。（圖記者張聰秋翻攝）

    火警現場冒出大量濃煙。（圖記者張聰秋翻攝）

  • 消防人員進入火場進行殘火處理。（圖記者張聰秋翻攝）

    消防人員進入火場進行殘火處理。（圖記者張聰秋翻攝）

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