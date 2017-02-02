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惡男隨機性侵路上醉女 還偷走手機

2017-02-02  11:05

〔記者溫于德／台北報導〕24歲男子林子權，騎車路見女子酒醉竟假意上前攙扶回家，再性侵得逞，逃走前也偷走蘋果手機，後遭警方逮捕送辦。林男開庭時雖願意賠錢以示道歉、認錯，但被害女子表示，遭性侵後不僅心裡受傷，男友也為此分手，不願原諒，要求法院判越重越好。法官審酌後，依妨害性自主罪判加害人有期徒刑3年10月，竊盜部分則處有期徒刑3月，得易科罰金9萬，全案仍可上訴。

台北地院判決指，去年5月13日上午7時許，林男騎車途經北市林森北路、錦州街一帶，見女子帶有酒意步行返家，竟假好心上前扶回女子住處，並見租屋處並無他人，隨即霸王硬上弓得逞。後因女子下午醒來感覺有異，報警並驗傷才知確實受害。

林男在檢警問訊時否認犯行，但法官庭訊時改口承認，願意賠償15至20萬以示悔意，但要求分期付款。不過，被害女子不願接受，自承受害後心裡傷害很大，且男友也為此提分手，「希望被林男得到教訓，且處罰越重越好」。法官分依妨害性自主、竊盜罪判刑，仍可上訴。

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  • 男子林子權性侵女子，害對方慘遭分手、心理受傷，被依妨害性自主罪判刑（記者溫于德攝）

    男子林子權性侵女子，害對方慘遭分手、心理受傷，被依妨害性自主罪判刑（記者溫于德攝）

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