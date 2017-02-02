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男網友強拉少女開房間 獲判5月徒刑

2017-02-02  11:04

［記者江志雄／宜蘭報導］桃園市45歲宋姓男子透過手機交友軟體，結識14歲譚姓少女，除脅迫譚女到宜蘭市碰面，並意圖強拉少女進旅館開房間，幸路人及時報警，助少女逃出虎口，宋男觸犯成年人故意對少年犯強制罪，被判5月徒刑，得易科15萬元罰金。

前科累累的宋姓男子，去年8月初結識譚姓少女，不久後使用假的臉書名稱，向譚女恫嚇說，「如果不出來見面，就告訴妳父親妳交過4個男朋友，且都有發生性關係」、「我不會放過你的」，8月底，少女被迫到宜蘭火車站與宋男會面。

雙方見面後轉往附近閒逛，路過一家旅館時，宋男取走譚女手機，強拉她進旅館，但少女不願意，2人在大馬路上拉扯，路人見狀馬上報警，轄區派出所警員查出宋男圖謀不軌，訊後移送法辦，全案被檢察官起訴。

宜蘭地方法院合議庭認為，宋姓男子約譚姓少女見面後的一切強制行為，就是想跟少女發生性關係，因事證明確，犯行堪以認定，應依法論科，判處有期徒刑5月，諭知得易科罰金，可上訴。

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  • 宋姓男子約譚姓少女在宜蘭火車站（如圖）碰面。畫面中人物與內文無關。（記者江志雄攝）

    宋姓男子約譚姓少女在宜蘭火車站（如圖）碰面。畫面中人物與內文無關。（記者江志雄攝）

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