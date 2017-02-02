公寓內試槍還自拍po網 警逐戶清查逮他

男子開槍射向紙箱。（記者曾健銘翻攝臉書「黑色豪門企業」）

2017-02-02 10:52

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區1名網友，昨日在臉書「黑色豪門企業」上PO出一段影片，影片中1名男子在新莊區昌明街某公寓的樓梯間，一邊唱歌，手裡拿著手槍，隨即射向紙箱，發生「砰」的巨大聲響，嚇壞住戶，新莊警方執行網路巡察時發現該影片後主動偵辦，目前已派員追查當事人到案。

影片一PO出後立即吸引廣大網友討論，有網友痛罵：「草菅人命，萬一打到人怎麼辦？」「太囂張！」「他都不怕反彈打到自己？」但也有網友指出，手機射擊時未退出彈殼，應是道具槍，直呼：「是騙小孩的啦！」

新莊分局表示，從影片中初步研判該手槍應非真槍，但警方絕不容許這種脫序行為，目前轄區警員已到該區域逐戶訪查，將追查當事人到案，將朝涉及妨害秩序以及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦 。