鄰居為停車問題大打出手 一起判刑
2017-02-02 10:40
［記者楊政郡／台中報導］台中市龍井區一家由林氏姊妹經營的火鍋店，與機車行比鄰而居，但常因客人停車而影響到機車行王姓老闆停車，105年元月又因停車問題，雙方口氣不佳，大打出手，林氏姊妹抓傷王某，王某則一抵三，推倒林氏姊妹及其未成年的小孩，雙方互控傷害，林氏姊妹各被判拘役20日，王某被判拘役50日。
判決書指出，林氏姊妹在龍井區新興路經營火鍋店，但客人一多常造成汽機車隨意停車，而影響到一旁其他商家的停車習慣，105年元月24日下午王姓機車行老闆，駕駛自小客車回家停車，發現自家前已被停滿機車，判斷應是隔壁林氏姊妹火鍋店的客人，而王某上門詢問時口氣不佳，林氏姊妹也聽得不舒服。
王某以倒車方式想把車停在巷弄中，卻不慎擦撞到林氏姊妹客人的機車，此時林妹妹未成年的兒子，拍打王某自小客車要求停車，也要求王某下車理論，王下車後，林氏兩姊妹就衝上去拉扯王某手臂，抓傷其頭部、頸部。
但王某也不甘示弱，以一抵三，一把就將林氏姊妹及其未成年小孩推倒，雙雙掛彩。
被告3人均否認打人，並提出正當防衛，法官表示兩造行為是「互毆」，不屬於正當防衛，審酌吳某傷害對象中還有未成年小孩，須加重其刑，兩姊妹各判拘役20日，王某判處拘役50日。
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