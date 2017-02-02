失智婦走失警熱心帶回 老夫婦當街淚相擁感人
2017-02-02 10:24
〔記者林嘉東／新北報導〕張姓失智婦農曆年初四走丟，枯坐在路旁，員警見狀好心載回，巧遇正要出門尋妻的先生，張夫見愛妻回來，抱著問：「老伴你去哪了！」結髮半百夫妻當街相擁。張夫也在確定愛妻沒受傷後，緊握警察的手不斷道謝：「謝謝你們、謝謝你們！」，場面感人
新北市汐止警分局橫科派出所警員黃凱遠、杜志仁年初四接獲報案：「汐止區弘道街53巷9弄口有名老婦獨坐在路旁」。
黃、杜2人趕抵時，見老婦喃喃自語的坐在路旁，上前關心才知68歲張姓老婦患有失智症，一早出門買菜，忘了回家的路，一直在巷內徘徊。
黃員利用M-POLICE人臉辨識系統，比對出張婦的戶籍在基隆地區，正要將她載回基隆時，被路過鄰居認出，改載她回汐止住處。
員警帶著老婦回家時，撞見正要外出尋妻的先生，張夫見到員警將妻子平安帶回，老先生一直握著員警的手，不斷道謝。
張夫說，妻子最近有些失智的行為，前幾次走失都馬上找回，這次還好警察幫忙。
杜員建議老先生，幫太太申請愛心手鍊戴上，預防走失時可以迅速巡迴。
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