永寧工業區驚傳火災 濃煙直沖天際

新北市永寧工業區今日傳出火災。（圖擷自PTT）

2017-02-02 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕新北市永寧工業區今日早上9時30分許發生火災，廠房中冒出陣陣濃煙，10多輛消防車已抵達現場，但有網友指出該處疑似腹地不足，讓消防車找不到位置展開救援。

有鄉民在今日上午9時33分在PTT發文表示，大年初六開工日沒想到附近就發生火災，現場味道有點臭，而雖然消防車一直來，但暫時只能在附近打轉，似乎無法找到適合救援的位置停車。