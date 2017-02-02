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貨車司機酒駕自撞 開工第一天逆向卡國道

2017-02-02  10:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕今天是大年初六開工日，大家一早趕上班，國道1號基隆端南下上橋處，一輛貨車逆向卡在南下車道上，造成車流回堵，還好警方火速趕抵排除，原來又是駕駛酒駕肇禍。

基隆市警一分局忠二路派出所長郭雲龍指出，50歲的鄧姓貨車司機，今天上午8時許載水果要南下。

鄧某的車子行經國道1號南下上橋時，突然失控撞及路旁護欄，車輛180度迴轉，車頭轉向背對著南下車道，因左前輪爆胎動彈不得；警方趕抵後一方面疏導車流，同時測得鄧某的酒測值達每公升0.27毫克。

鄧某說，他駕車時突然抽筋，不知道發生何事，車子就失控轉向。警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 鄧姓男子酒駕失控自撞護欄後，逆向卡在南下車道上，警車出動疏導。（記者林嘉東翻攝臉書）

    鄧姓男子酒駕失控自撞護欄後，逆向卡在南下車道上，警車出動疏導。（記者林嘉東翻攝臉書）

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