貨車司機酒駕自撞 開工第一天逆向卡國道

2017-02-02 10:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕今天是大年初六開工日，大家一早趕上班，國道1號基隆端南下上橋處，一輛貨車逆向卡在南下車道上，造成車流回堵，還好警方火速趕抵排除，原來又是駕駛酒駕肇禍。

基隆市警一分局忠二路派出所長郭雲龍指出，50歲的鄧姓貨車司機，今天上午8時許載水果要南下。

鄧某的車子行經國道1號南下上橋時，突然失控撞及路旁護欄，車輛180度迴轉，車頭轉向背對著南下車道，因左前輪爆胎動彈不得；警方趕抵後一方面疏導車流，同時測得鄧某的酒測值達每公升0.27毫克。

鄧某說，他駕車時突然抽筋，不知道發生何事，車子就失控轉向。警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

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